NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

100,82 USD +0,55% (21.03.2024, 21:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unverändert mit dem Votum "buy" ein.Citi betrachte den Ausverkauf der Nike-Aktie nach den Ergebnissen als Kaufgelegenheit. Der Gewinn für das dritte Quartal werde hinter den angekündigten Plänen des Managements zur Neuausrichtung des Produktsortiments und deren Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2025 zurücktreten, so die Citigroup in einer Research-Note an die Investoren. Citi gehe davon aus, dass die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 ein "klärendes" Ereignis sein werde. Citi sei der Ansicht, dass die Maßnahmen des Unternehmens für die langfristige Gesundheit und das Wachstum der Marke richtig seien.Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von Nike weiterhin mit "buy" ein und sehen 125 USD als Kursziel. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:86,89 EUR -8,98% (22.03.2024, 09:44)