NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

94,45 USD +0,63% (25.03.2024, 14:30)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (25.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unverändert mit "hold" ein.Das Innovationsschwungrad von Nike habe sich verlangsamt und das Management habe die Notwendigkeit erkannt, die Neuheit wieder zu beschleunigen. Jefferies & Co sehe Nike an einem "Übergangspunkt". Das Unternehmen ändere sein Vertriebsmodell und konzentriere sich wieder auf den Großhandel, was eine gewisse Unentschlossenheit in der strategischen Richtung zeige, so das Researchhaus, das argumentiere, dass es zwar gut sei, dass Nike seine eigenen Probleme erkenne, aber das Schlechte sei, dass es Zeit brauche, um sich zu entwickeln.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Nike-Aktie weiterhin mit "hold" ein und senken das Kursziel von 110 auf 100 USD. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:87,07 EUR +0,08% (25.03.2024, 14:45)