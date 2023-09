NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (25.09.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Jefferies & Co stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) von "buy" auf "hold" herab und senkt das Kursziel von 140 USD auf 100 USD.Die US-Verbraucher würden ihre Ausgaben in Zukunft wahrscheinlich einschränken, wobei Bekleidung und Schuhe die wahrscheinlichsten Bereiche seien, in denen ein Rückgang zu erwarten sei. Die Wiederaufnahme der Rückzahlung von Studentenkrediten könnte ein Katalysator sein, der die ohnehin schon schwachen Umsätze einiger Bekleidungsfachhändler weiter belaste. Jefferies sehe auch zusätzliche Risiken für Nike, da der Großhandelskanal wahrscheinlich unter Druck bleiben werde und das Wachstum in China mit makroökonomischem Gegenwind konfrontiert sei. Jefferies habe die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2024 für Nike gesenkt.Jefferies & Co stuft die Nike-Aktie von "buy" auf "hold" herab. (Analyse vom 25.09.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:84,37 EUR -1,16% (25.09.2023, 15:13)