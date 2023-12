NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

122,65 USD +1,25% (19.12.2023, 17:28)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (19.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Randal Konik, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "hold" ein und hebt das Kursziel von 100 USD auf 120 USD an.Laut dem digitalen Datenpanel von Jefferies habe das Interesse an Turnschuhen in der Weihnachtssaison zugenommen, und Konik schätze die Nachfrage nach Sportschuhen und -bekleidung zunehmend positiver ein. Der Analyst sehe Nike als einen Best-in-Class-Einzelhändler, glaube aber, dass das Unternehmen nicht immun gegen den makroökonomischen Gegenwind in der Kategorie sei, der die Umsatz- und Margenexpansion behindern könnte.Randal Konik, Analyst von Jefferies & Co, bewertet die Nike-Aktie weiterhin mit "hold". (Analyse vom 19.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:111,56 EUR +0,54% (19.12.2023, 17:39)