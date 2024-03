Börsenplätze Nike-Aktie:



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE)unter die Lupe.Nike habe am Donnerstagabend gute Zahlen für das dritte Geschäftsquartal (bis Ende Februar) vorgelegt. Umsatz und Ergebnis hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen und auch das wichtige Nordamerika-Geschäft habe sich besser als erwartet entwickelt. Die erste Reaktion der Anleger sei positiv ausgefallen.Wie der Sportartikelhersteller nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe, seien die Erlöse im zurückliegenden Quartal um 0,3 Prozent auf 12,4 Mrd. Dollar geklettert. Analysten hätten im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf 12,3 Mrd. Dollar gerechnet. In Nordamerika, wo die Nachfrage zuletzt unbeständig gewesen sei, sei der Umsatz überdurchschnittlich um etwa drei Prozent auf 5,07 Mrd. Dollar gestiegen. Hier hätten die Erwartungen der Wall Street im Vorfeld nur bei 4,75 Mrd. Dollar gelegen.Der Nettogewinn habe 1,17 Mrd. Dollar bzw. 77 Cent pro Aktie betragen, verglichen mit 1,24 Mrd. Dollar oder 79 Cent pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Auch hier hätten die Analysten mit durchschnittlich 74 Cent pro Aktie weniger auf dem Zettel gehabt. Ohne Berücksichtigung von Belastungen in Höhe von 21 Cent pro Aktie im Zusammenhang mit Restrukturierungskosten hätte der Gewinn pro Aktie nach Unternehmensangaben 98 Cents betragen.In der ersten Reaktion auf die Zahlenvorlage sei die Nike-Aktie im nachbörslichen US-Handel um rund fünf Prozent nach oben gesprungen, anschließend sei der Vorsprung aber wieder auf gut 2,5 Prozent geschrumpft. Insgesamt scheinen die Anleger aber zufrieden zu sein - wohl auch, weil Turbulenzen wie beim Sport-Einzelhändler Foot Locker Anfang März ausgeblieben sind, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Für den AKTIONÄR ist die Nike-Aktie derzeit eine Halteposition, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 21.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link