NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

107,61 USD -0,19% (16.11.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:
866993

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:
NKE

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:
NKE

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (17.11.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Truist:Joseph Civello, Analyst von Truist, nimmt die Bewertung der Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) beim Kursziel von 108 USD mit "hold" auf.Das Unternehmen sei optimistisch, was die Trends bei Sportbekleidung und -schuhen sowie die führende Position von Nike in diesem Bereich angehe. Es sei jedoch auch vorsichtig, was die Wachstumschancen des Unternehmens betreffe, da das Großhandelsumfeld in Nordamerika weiterhin überlastet sei, während Werbung und Verbraucher in den USA und China unter zunehmendem Druck stünden, so der Analyst in einer Research Note. Die langfristigen Margenerwartungen von Nike könnten sich ebenfalls als zu hoch erweisen, da nicht klar sei, wo sich die DTC- und die digitale Penetration letztendlich einpendeln würden, so das Unternehmen weiter.Joseph Civello, Analyst von Truist, stuft die Aktie von Nike mit "hold" ein. (Analyse vom 16.11.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:99,85 EUR +0,63% (17.11.2023, 12:27)