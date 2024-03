NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

100,82 USD +0,55% (21.03.2024, 21:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Goldman Sachs:Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) nach dem Bericht für das dritte Quartal weiterhin mit "buy" ein.Der anfängliche Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 könne als Rücksetzung angesehen werden und Nikes anhaltender Spielraum für eine vorübergehende Kostendeckung, eine Stärkung der Lagerbestände in der Branche und eine Wiederbeschleunigung der Innovation könnten zu einem stärkeren Ertragswachstum in der Zukunft führen, so Goldman Sachs in einer Research-Note an die Investoren. Die Firma sage, dass die Bemühungen des Unternehmens um das Management des Produktfranchise-Lebenszyklus und die "gedämpften" Prognosen für das makroökonomische Umfeld den zunehmenden Umfang neuer Produktinnovationen im Quartal mehr als ausgleichen würden.Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie von Nike weiterhin mit "buy" ein und senken das Kursziel von 135 auf 120 USD. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:86,89 EUR -8,98% (22.03.2024, 09:44)