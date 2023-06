Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

104,34 EUR +0,77% (29.06.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

113,37 USD +0,30% (29.06.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (29.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nike habe beim Umsatz im vierten Quartal zwar besser abgeschlossen als erwartet, der Gewinn je Aktie habe aber unter den Prognosen gelegen. Positiv: Die Lagerbestände hätten sich zuletzt nur noch auf 8,45 Milliarden Dollar belaufen, die Analysten hätten mit 8,88 Milliarden gerechnet. Die Aktie falle nachbörslich um 1,3 Prozent.Im Berichtszeitraum habe Nike 12,8 Milliarden Dollar umgesetzt. Die Prognose habe auf 12,6 Milliarden gelautet. Pro Aktie habe das Unternehmen statt erwarteter 0,67 Dollar 0,66 Dollar verdient. Die Rabatte würden demnach höher bleiben als angenommen.Das schmecke dem Markt nicht - die Nike-Aktie verliere nachbörslich 4 Prozent. Am Freitag ist - zunächst jedenfalls - mit negativen Effekten auf adidas und PUMA zu rechnen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2023)Börsenplätze Nike-Aktie: