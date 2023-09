Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires.



Wien (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der amerikanische Sportartikelriese habe gestern Abend nach Börsenschluss das Zahlenwerk der letzten drei Monate vorgelegt. Aufgrund der schiefen Berichterstattung spreche Nike vom 1. Quartal des Geschäftsjahres 23/24 und das Zahlenwerk beziehe sich unüblicherweise auf die letzten Monate: Juni, Juli, August.In diesem Zeitraum habe der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 2% auf USD 12,9 Mrd. gesteigert werden können. Die Konsensusschätzungen von im Schnitt USD 13,0 Mrd. hätten allerdings knapp nicht erreicht werden können. In Nordamerika, als größter Absatzmarkt des Unternehmens, sei der Umsatz um 2% zurückgegangen, während in den restlichen Regionen ein Umsatzwachstum habe erzielt werden können. In Europa, Naher Osten und Afrika habe dieses 8% im Vergleich zum Vorjahresquartal betragen. Der verwässerte Gewinn pro Aktie habe sich um 1% auf USD 0,94 verbessert und die Erwartungen von im Schnitt USD 0,75 deutlich übertreffen können.Die Bruttomarge sei um 10 Basispunkte auf 44,2% gesunken, was in erster Linie auf höhere Produktkosten und eine ungünstige Währungsentwicklung zurückzuführen sei. Die Lagerbestände hätten aufgrund der steigenden Nachfrage um 10% verringert werden können.Die übertroffenen Erwartungen beim Gewinn hätten die Aktie des Unternehmens nachbörslich um bis zu 8% ansteigen lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.