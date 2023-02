NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

120,955 USD -0,12% (22.02.2023, 16:24)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.02.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Piral Dadhania, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Aktie von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) vor den Ergebnissen des dritten Quartals unverändert mit "outperform" ein und hebt das Kursziel von 130 USD auf 145 USD an.Der Analyst stelle fest, dass die Stimmung gegenüber Nike in den letzten Monaten deutlich weniger negativ geworden sei, was auf die Wiedereröffnung Chinas, die Fortschritte beim Abbau überschüssiger Lagerbestände und das makroökonomische Umfeld zurückzuführen sei, das sich besser halte als befürchtet. Angesichts der starken Marke Nike, der gesunden Umsatzdynamik in naher Zukunft und des Potenzials für eine stärkere und schnellere Margenerholung als erwartet im GJ24-25 sei RBC Capital positiv für die Aktie gestimmt.Piral Dadhania, Analyst von RBC Capital Markets, stuft die Nike-Aktie weiterhin mit "outperform" ein. (Analyse vom 21.02.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:113,02 EUR -0,63% (22.02.2023, 16:34)