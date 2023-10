Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (05.10.2023/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nike: Freudensprung nach Zahlen - AktienanalyseDer weltgrößte Sportartikelhersteller Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) hat im Auftaktquartal 2023/24 keine großen Sprünge gemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz habe bei 12,94 Mrd. Dollar und damit zwei Prozent höher als im Vorjahreszeitraum gelegen. Als Hemmschuh habe sich der Heimatmarkt erwiesen. Die US-Erlöse seien im Jahresvergleich um zwei Prozent auf gut 5,4 Mrd. Euro gesunken. Aber auch in der chinesischen Region habe sich die Entwicklung abgekühlt. Die Aktie habe dennoch einen Freudensprung gemacht. Vor allem der überraschend hohe Abbau der Lagerbestände um zehn Prozent auf 8,7 Mrd. Dollar sei am Parkett gut angekommen. Zudem sei die an den Finanzmärkten viel beachtete Bruttomarge bei weitem nicht so schlecht ausgefallen wie befürchtet - sie sei nur leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 44,2 Prozent gesunken.Auch beim Ergebnis habe Nike den Marktkonsens deutlich übertreffen können: Der Gewinn je Aktie sei dank höherer Preise um ein Prozent auf 0,94 Dollar gestiegen. Analysten hätten im Schnitt lediglich 75 Cent pro Anteilschein erwartet. Für Erleichterung habe zudem der bestätigte Ausblick gesorgt: Demzufolge solle der Umsatz 2023/24 unverändert im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. Die Bruttomarge solle sich um bis zu 1,6 Prozentpunkte verbessern.Auch Analysten hätten positiv reagiert. Mit dem unerwartet guten Auftakt sei eine optimistische Note für das restliche Jahr gesetzt, habe etwa Aneesha Sherman von Bernstein Research geschrieben. Auf der Aktie laste zwar das sich eintrübende makroökonomische Umfeld und die Sorgen um das Digital- und Laufgeschäft, doch bleibe sie optimistisch. Langfristig gesehen dürfte das Gewinnwachstum von Nike die Konkurrenz überflügeln, was der Markt aktuell noch zu wenig unterstütze. Sie stufe die Papiere daher unverändert mit "Outperform" und einem Kursziel von 134 (aktuell: 95,89) Dollar ein. Gehe es nach der Analystin, habe die Nike-Aktie 40 Prozent Aufwärtspotenzial. (Ausgabe 38/2023)Börsenplätze Nike-Aktie: