NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

97,125 USD +8,36% (29.09.2023, ^5:49)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (29.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Westport, CT (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Williams Trading:Williams Trading streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) und nennt ein neues Kursziel.Williams Trading habe seine Schätzungen für das erste Quartal gesenkt, um den etwas stärkeren Gegenwind durch den Wechselkurs zu berücksichtigen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Überprüfungen würden weiterhin darauf hindeuten, dass die meisten Großhandelskunden von Nike von den Produktangeboten für das Weihnachtsgeschäft 2023 und das Frühjahr 20224 enttäuscht, aber mit den erhöhten Produktzuweisungen zufrieden seien. Die FY24-Prognose von Nike sei zu optimistisch.Williams Trading hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Nike-Aktie von "sell" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel von 91 auf 92 USD erhöht. (Analyse vom 29.09.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:91,92 EUR +8,46% (29.09.2023, 16:03)