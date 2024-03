NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2024/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist reduzieren das Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) von 111 auf 99 USD.Nikes Management habe seine Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2024 von 1% bestätigt und einen Rückgang im niedrigen einstelligen Bereich in der ersten Jahreshälfte prognostiziert. Truist bleibe positiv gegenüber den Schritten, die Nike unternehme, indem es sich auf Innovationen konzentriere, die das Angebot von Schlüsselprodukten einschränken würden, und sich wieder mehr mit dem Großhandelskanal beschäftige, aber diese Strategien würden Zeit brauchen. Es werde nicht einfach sein, Anteile gegenüber bekannten Marken wie Deckers, Lululemon und On Holding zurückzugewinnen.Die Analysten von Truist bewerten die Aktie von Nike weiterhin mit "hold". (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:86,26 EUR -9,64% (22.03.2024, 16:47)