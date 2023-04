7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (11.04.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Nike habe seinen Hauptsitz in Oregon in den USA und werde seit 2020 von John Donahoe geleitet. Dieser habe bereits zuvor Führungsrollen in Unternehmen wie ServiceNow, eBay oder Bain & Company bekleidet. Nun führe er Nike mit rund 73.300 Mitarbeiter:innen (Stand: Mai 2021). Das Hauptgeschäft mache Nike mit der eigenen Marke. Zum Unternehmen würden jedoch auch Converse und Jordan gehören. Der Großteil des Umsatzes werde durch den Verkauf von Schuhen (ca. 2/3) und Kleidung (ca. 1/3) generiert. Der Beitrag von zusätzlich vertriebenem Sportequipment liege meist unter 5%. Geografisch gesehen werde das Geschäft in die vier Bereiche Nordamerika, Europa inkl. naher Osten & Afrika (EMEA) sowie China und Asien Pazifik inkl. Lateinamerika aufgeteilt, wobei der größte Teil im US-Markt erzielt werde.Aufgrund der schiefen Berichterstattung habe Nike zuletzt das Zahlenwerk zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 veröffentlicht und beziehe sich damit eher unüblich auf die Monate Dezember, Januar und Februar. In diesem Zeitraum habe der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 14% auf USD 12,4 Mrd. gesteigert werden können, womit man recht deutlich über den Schätzungen der Analysten zu liegen gekommen sei. Getrieben worden sei der Anstieg hauptsächlich durch die Regionen Nord Amerika und Europa, man habe jedoch zumindest währungsbereinigt nun erstmals auch wieder in China ein Wachstum von 1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen können. Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe sich im Berichtszeitraum auf USD 0,79 belaufen, womit man die Erwartungen von USD 0,55 ebenfalls deutlich habe übertreffen können.Durch die verschobene Berichterstattung seien die Bedingungen zum quartalsweisen Vergleich mit der Peergroup nicht optimal, da in der Sportartikelbranche die Saisonalität durchaus eine Rolle spiele. Auf Jahressicht sei jedoch zu erkennen, dass Nike bei der Bruttomarge im Konkurrenzvergleich etwas hinterherhinke. Dies sei jedoch nur dem Umstand geschuldet, dass ein größerer Teil des Umsatzes durch Schuhe, wo die Beschaffungskosten höher seien als bei Bekleidung, generiert werde. Bei der Nettomarge hingegen habe Nike vor allem gegenüber der europäischen Konkurrenz in den letzten Jahren die Nase immer vorne gehabt, was für (kosten)effizientere Prozesse spreche.Aufgrund der dort bis Dezember vorherrschenden Coronapolitik sei der Wachstumsmarkt China für Sportartikelhersteller ein schwieriges Terrain. Zahlreiche Lockdowns hätten den Konsum gehemmt und für kostspielige Lieferkettenprobleme gesorgt. Dies sei vor allem lokalen Akteuren Anta und Li Ning zugutegekommen, welche in den letzten Quartalen deutliche Umsatzsteigerungen hätten verzeichnen können, während Nike und Co. mit (teilweise sehr deutlichen) Rückgängen in China zu kämpfen gehabt hätten. Jedoch habe sich Nike auch hier deutlich besser als etwa adidas geschlagen, soweit die unterschiedlichen Berichterstattungen einen Vergleich zulassen würden.Nike verteidige seit mehreren Jahren erfolgreich den Platz an der globalen Spitze unter den Sportartikelherstellern. Das breit aufgestellte Produktportfolio finde weltweit Anklang und im Wachstumsmarkt China scheine eine Besserung in Sicht. Auch im Vergleich zur direkten Konkurrenz habe man in so manchen Belangen die Oberhand.Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt das Kursziel von USD 136 für die Nike-Aktie, woraus sich nunmehr eine Kaufempfehlung ergibt. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zum Sektor berücksichtige. (Analyse vom 11.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: