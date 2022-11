Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

101,52 EUR +0,44% (15.11.2022, 08:40)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

104,41 USD -1,63% (14.11.2022)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (15.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Nike: Erholung an das Vor-Corona-Top - ChartanalyseNach Vorlage der Quartalszahlen war die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) Anfang Oktober um 12,8% abgestürzt - das war der größte Tagesverlust seit 21 Jahren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Einen Tag später hätten die Papiere dann bei 82,22 USD das aktuelle Jahrestief markiert und seien wieder nach oben abgedreht. Dabei habe zum November-Start die massive Abwärtslücke vom 30. September geschlossen werden können, worauf eine mehrtägige Konsolidierung gefolgt sei. Diese Seitwärtsphase sei in der vergangenen Woche mit zwei starken Sitzungen nach oben aufgelöst worden. Am Donnerstag hätten die Notierungen 8% an Wert zugelegt, am Freitag sei es 6,6% aufwärts gegangen, womit sich die Kurse wieder an das Vor-Corona-Top hätten heranschieben können.Ausblick: Mit einem Zwei-Tage-Gewinn von 15,2% habe die Nike-Aktie in der vergangenen Woche einige markante Widerstände überboten - zu nennen wären u.a. die runde 100er Barriere und die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals.Das Long-Szenario: Durch den Hochlauf an das Vor-Corona-Top bei 105,62 USD hätten die Notierungen die Kursverluste der schwachen zweiten September-Hälfte wieder wettgemacht. Um nun einen möglichen charttechnischen Boden herauszubilden, sollte das Tageshoch vom Freitag bei 107,21 USD überboten werden. Darüber könnte sich Platz bis zum September-Top bei USD 113,36 eröffnen, wobei nur wenig höher bei 114,52 USD aktuell die 200-Tage-Linie verlaufe. Gelinge dort der Re-Break - der mit Kursen oberhalb des März-Tiefs (116,75 USD) und des August-Tops (118,47 USD) bestätigt werden sollte -, wäre das aus charttechnischer Sicht ein positives Signal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: