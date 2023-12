NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.12.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "outperform" ein.Die Q2-Ergebnisse von Nike hätten eine bessere Marge aufgewiesen, obwohl sich das Management vorsichtig über die zukünftige Top-Line geäußert habe, so BMO in einer Research-Note. Eine kurze Verschnaufpause für die Aktie sei nach der Rally vor den Gewinnen sinnvoll, obwohl die Aktie nur eine "mittelmäßige Performance" gezeigt habe und die Schwäche nach den Gewinnen wahrscheinlich gekauft werde, füge BMO hinzu und erkläre, dass die Größe und der Umfang von Nike sein "struktureller Wettbewerbsvorteil" seien, der die Zweifel des Unternehmens hinsichtlich der langfristigen Margenhoffnungen überwiege.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Nike weiterhin mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 110 auf 118 USD. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:98,45 EUR -11,56% (22.12.2023, 14:51)