NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

127,80 USD +1,58% (11.01.2023)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (12.01.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Aktie von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) auf.Nike verteidige seit mehreren Jahren erfolgreich den Platz an der globalen Spitze unter den Sportartikelherstellern. Das breit aufgestellte Produktportfolio finde weltweit Anklang und im Wachstumsmarkt China scheine eine Besserung in Sicht. Auch im Vergleich zur direkten Konkurrenz habe man in so manchen Belangen die Oberhand. Dies mache sich jedoch in der Bewertung bemerkbar. Nike handle aktuell im Bereich des historischen Mittels der Bewertungskennzahlen, was jedoch noch immer einen erheblichen Aufschlag zum breiten Markt und der Peergroup bedeute. Diesen erachte der Analyst aufgrund der starken Marktmacht und der Effizienz des Unternehmens als gerechtfertigt. Viel Luft nach oben lasse diese Bewertung jedoch nicht.Sebastian Mathe, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, initiiert die Coverage von Nike daher mit einer "halten"-Empfehlung und einem Kursziel von USD 136,00. Das Kursziel ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf Multiples für die nächsten zwölf Monate auch einen im historischen Vergleich angemessenen Bewertungsaufschlag zur Peergroup berücksichtige. (Analyse vom 12.01.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:119,26 EUR +0,25% (12.01.2023, 12:46)