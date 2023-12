NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

108,04 USD -11,83% (22.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (24.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Cleveland (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:KeyBanc Capital Markets nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Der US-Sportartikelhersteller habe durchwachsene Q2-Zahlen vorgelegt, heiße es in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Die Umsatzergebnisse seien schwächer als erwartet gewesen, aber der Gewinn je Aktie habe über den Erwartungen gelegen. Nike habe seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 nach unten revidiert und Kosteninitiativen angekündigt. Die Nike-Aktie sei aktuell fair bewertet.KeyBanc Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sector weight"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:98,09 EUR -11,88% (22.12.2023, 22:26)