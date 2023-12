NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

122,53 USD +0,91% (21.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von TD Cowen:Die Analysten von TD Cowen stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) nach dem Q2-Bericht von "outperfrom" auf "makret-perform" herab.Die Konsensschätzungen seien auf Mehrjahresbasis "zu hoch" und der nächste Innovationszyklus sei bereits in den Schätzungen für die Erholung im Jahr 2025 modelliert, so TD Cowen in einer Research Note. Die Firma sage, dass Nike erhöhte und verbesserte Marketing-Investitionen benötige, während Hoka, On und Lululemon weiter skalieren würden, indem sie ihre Kundenakquise und -bindung erhöhen würden. TD glaube, dass der Gegenwind des Wettbewerbs die Bewertung von Nike nach unten ziehe.Die Analysten von TD Cowen stufen die Aktie von Nike von "outperfrom" auf "makret-perform" zurück. Das Kursziel werde von 129 auf 104 USD gesenkt. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:98,12 EUR -11,86% (22.12.2023, 14:29)