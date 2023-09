NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

94,62 USD -0,93% (19.09.2023)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (20.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Citigroup gehe davon aus, dass die Q2-Ergebnisse von Nike am 26. September mit den Konsensschätzungen übereinstimmen würden, sei aber aus mehreren Gründen vorsichtig, was die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 angehe. Der Vergleich der Verkaufszahlen des Unternehmens in Nordamerika sei sehr schwierig und der Markt modelliere die Q2-Verkäufe "zu aggressiv/optimistisch", so die Analysten. Darüber hinaus würden sie sagen, dass die jüngsten Daten darauf hindeuten würden, dass der nordamerikanische aktive Markt schwächer werde, was sich möglicherweise auf die Aufträge von Nike in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 auswirken könnte. Citi bleibe bei den Aktien vorsichtig.Die Analysten der Citigroup stufen die Nike-Aktie unverändert mit "neutral" ein. Das Kursziel werde von 109,00 auf 100,00 USD reduziert. (Analyse vom 20.09.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:88,14 EUR -0,53% (20.09.2023, 12:44)