Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (03.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse der Citigroup:Paul Lejuez, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) nach den gestrigen Ergebnissen für das vierte Quartal weiterhin mit dem Rating "neutral" mit einem Kursziel von USD 109 ein.Die Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024 impliziere einen Gewinn pro Aktie von USD 3,75-USD 3,95, was dem Konsens von USD 3,86 entspreche und besser sei als von vielen Investoren befürchtet. Da die Aktien jedoch mit einem Unternehmenswert-EBITDA-Multiple des 24-fachen der Schätzungen für das Geschäftsjahr 2024 gehandelt würden, sei das Chancen-Risiko-Verhältnis kurzfristig leicht nach unten verschoben.Paul Lejuez, Analyst der Citigroup, stuft die Nike-Aktie unverändert mit "neutral" ein. (Analyse vom 30.06.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:101,18 EUR +0,06% (03.07.2023, 16:35)