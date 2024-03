NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

99,535 USD -0,11% (18.03.2024, 17:43)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (18.03.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Das Analysehaus prognostiziere für Q3 ein EPS von 0,50 USD, das 0,23 USD Kosten aus den zuvor diskutierten Restrukturierungskosten enthalte, im Vergleich zum Konsens von 0,74 USD, der diese Kosten größtenteils ausschließe, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. BofA Securities gehe davon aus, dass der Gesamtumsatz im dritten Quartal um 1,6% sinken werde, was der leicht negativen Prognose entspreche, und senke seine EPS-Prognose für das GJ 2025 um 4% auf 4,12 USD, um das geringere Umsatzwachstum in China zu berücksichtigen. BofA Securities gehe allerdings davon aus, dass die Prognose für das GJ 2024 bestätigt werde.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "neutral"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 125 auf 120 USD reduziert. (Analyse vom 18.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:91,50 EUR -0,07% (18.03.2024, 17:57)