NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

100,82 USD +0,55% (21.03.2024)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des US-Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Ein Mangel an Innovation sei die größte Kontroverse für Nike in diesem Jahr gewesen, "und jetzt scheint es endlich zu kommen", so die Analysten. Nike habe eine starke Pipeline für 2024, mit olympischen Veranstaltungen und Marketing, und werde in diesem Herbst wieder in das Laufgeschäft einsteigen. Trotz der Kürzung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 seien die Analysten optimistischer in Bezug auf die langfristigen Aussichten von Nike, "wieder in einen starken Innovationszyklus zu kommen, der das Wachstum und die Neubewertung vorantreiben wird".Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen die Nike-Aktie unverändert mit "outperform" ein. Das Kursziel werde von 134,00 auf 125,00 USD reduziert. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:87,49 EUR -8,35% (22.03.2024, 12:12)