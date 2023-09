NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

97,90 USD +9,23% (29.09.2023, 15:40)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (29.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Randal Konik, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "hold" ein und gibt ein Kursziel von 100 USD an.Konik stelle fest, Nike's Gesamteinnahmen seien in "ein bisschen leicht" gekommen, aber Nike sei eine bessere Bruttomarge gelungen. Trotz des Berichts, der "besser als befürchtet" ausgefallen sei, sei Konik der Ansicht, dass sich der Markt wahrscheinlich auf die nachlassende Umsatztrendlinie konzentrieren werde, da sich der Konsum verlangsame und die Konkurrenz zunehme.Randal Konik, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Nike-Aktie weiterhin mit "hold" ein. (Analyse vom 29.09.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:92,01 EUR +8,57% (29.09.2023, 15:54)