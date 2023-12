NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.12.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) nach dem Bericht zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres weiterhin mit "overweight" ein.Während die niedrigere Umsatzprognose für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres wahrscheinlich negativ aufgenommen werde, baue Nike auf eine profitablere Basis mit Margenexpansion, um die Erträge in einem schwierigen makroökonomischen Umfeld zu stützen, und positioniere das Unternehmen für stärkere Erträge bei einer innovationsgetriebenen Umsatzerholung. Barclays sage, dass Nikes "aggressive" Kostensenkungsinitiative in Höhe von 2 Mrd. USD über drei Jahre das Unternehmen für eine größere fremdfinanzierte Erholung positioniere, sobald das Umsatzwachstum zurückkehre. Barclays habe ein anhaltendes und sich beschleunigendes positives Umsatz-zu-Lager-Wachstum und verbesserte Produktmargen angeführt, die sich aufgrund niedrigerer Kosten beschleunigen würden.Die Analysten von Barclays stufen die Nike-Aktie weiterhin mit dem Votum "overweight" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 142 USD. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:98,47 EUR -11,54% (22.12.2023, 16:32)