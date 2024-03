NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (25.03.2024/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Barclays:Adrienne Yih, Analystin von Barclays, stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unverändert mit "overweight" ein.Barclays sei der Ansicht, dass die Gewinnmitteilung von Nike zu größeren Unsicherheiten geführt habe. Die anfänglichen Kommentare des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 hätten ein Umsatz- und Gewinnwachstum mit einer Ausweitung der operativen Marge vorgesehen, bestehend aus einem negativen Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich in der ersten Hälfte und einer begrenzten Sichtbarkeit einer Umsatzerholung, so Barclays in einer Research Note. Die Firma habe die Schätzungen gesenkt, sage aber, dass ein Großteil der Frühjahrsverkaufssaison und des frühen Herbstes noch vor uns liege.Adrienne Yih, Analystin von Barclays, stuft die Aktie von Nike weiterhin mit "overweight" ein und senkt das Kursziel von 142 auf 114 USD. (Analyse vom 23.03.2024)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:87,07 EUR +0,08% (25.03.2024, 14:45)