Börsenplätze Nike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

98,49 EUR -11,53% (22.12.2023, 12:56)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

122,53 USD +0,91% (21.12.2023, 22:00)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.12.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmr in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Der amerikanische Sportartikelriese habe gestern Abend nach Börsenschluss das Zahlenwerk der letzten drei Monate vorgelegt. Aufgrund der schiefen Berichterstattung spreche Nike vom 2. Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 und das Zahlenwerk beziehe sich unüblicherweise auf die letzten Monate: September, Oktober, November.Im vergangenen Quartal habe sich der Umsatz im Jahresvergleich kaum verändert und stehe somit immer noch bei USD 13,4 Mrd., was ganz knapp unter den Konsensschätzungen liege. Der verwässerte Gewinn pro Aktie habe sich seit dem letzten Quartal deutlich um rund 21% verbessert und liege nun bei USD 1,03. Somit hätten hierbei die Erwartungen der Analyst:innen um 22% übertroffen werden können. Die Lagerbestände hätten erneut abgebaut werden können, was in einer Reduktion i.H.v. 14% im Jahresvergleich resultiere.Trotz des positiven letzten Quartals seien Investor:innen gestern enttäuscht worden. Der Grund dafür sei gewesen, dass in der Pressekonferenz zum Quartalsbericht ein erwarteter Einbruch für den Gesamtjahresumsatz bekannt gegeben worden sei. Dies habe dazu geführt, dass die Aktie an der Börse nachbörslich fast 12% verloren habe.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Nike lautete "Kauf", so Alexander Frank, Analyst der RBI. (Analyse vom 22.12.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.