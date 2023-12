NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.12.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach Ansicht des Aktienprofis seien die Zahlen von Nike gut - beim Ergebnis sogar besser als erwartet - ausgefallen. Für lange Gesichter habe aber der Ausblick gesorgt. Nike rechne nämlich mit einem Umsatzrückgang. Das Wachstum sollte sich abflachen. Probleme bereite vor allem der Wachstumstreiber China. Hinzu komme die starke Währung - der Dollar habe zugelegt. Auch das Wachstum in Europa funktioniere nicht so, wie man sich das vorgestellt habe. Vor diesem Hintergrund habe Nike seine Ziele zurückgenommen. Man gehe von einem Wachstum von 1% aus, statt der erwarteten 4 bis 5%. Die Nike-Aktie läuft zweistellig nach unten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.12.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:99,41 EUR -10,70% (22.12.2023, 15:52)