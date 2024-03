NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

92,7831 USD -7,97% (22.03.2024, 16:32)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (22.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Evercore ISI senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Während das Ausmaß der Zukunftsaussichten schlechter gewesen sei als man erwartet habe, sei Evercore ISI der Meinung, dass einige der qualitativen Kommentare darauf hindeuten würden, dass der US-Sportartikelhersteller in die richtige Richtung gehe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Da die Nike-Aktie kurzfristig unter Druck stehen dürfte, werde sich die Debatte schnell darauf konzentrieren, ob die Prognose für den Umsatzrückgang in der ersten Hälfte des GJ 2025 der wahre De-Risking-Moment für Nike sei.Evercore ISI hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 127 auf 117 USD reduziert. (Analyse vom 22.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:86,26 EUR -9,64% (22.03.2024, 16:47)