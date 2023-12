NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (12.12.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Barclays:Barclays erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE).Der US-Sportartikelhersteller sei auf dem Weg zu einer Margenerholung und einem Gewinnanstieg im Jahr 2024, heiße es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Barclays verweise auf die positive Entwicklung des Verhältnisses von Umsatz zu Lagerbestand im ersten Quartal, die bevorstehende Entwicklung der Kosten im dritten Quartal, die Talsohle im Großhandel im zweiten Quartal und die Wiederbeschleunigung des DTC-Geschäfts. Die britische Bank verweise außerdem auf Nikes neuen Innovationszyklus, der durch globale Sportereignisse wie die Olympischen Spiele 2024 und die UEFA-Europameisterschaft 2024 angetrieben werde.Barclays hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Nike-Aktie bestätigt und das Kursziel von 119 auf 142 USD angehoben. (Analyse vom 11.12.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:110,36 EUR +0,15% (12.12.2023, 17:03)