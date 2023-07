NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (04.07.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von TD Cowen:Die Analysten von TD Cowen stufen die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "outperform" ein.Die ursprüngliche Prognose von Nike für das Geschäftsjahr 2024 habe unter dem Konsens vor der Veröffentlichung gelegen, mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich für das Jahr und einem Margenprofil für das erste Quartal, das "die niedrigste Q1-Margenleistung in 20 Jahren ist", so die Analysten gegenüber den Investoren. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass diese beiden Aspekte angesichts der Grenzen des langfristigen Wachstums und des Margenprofils Anlass zur Sorge geben würden.Die Analysten von TD Cowen stufen die Aktie von Nike weiterhin mit "outperform" ein und senken das Kursziel von 141 auf 125 USD. (Analyse vom 30.06.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:100,34 EUR +0,18% (04.07.2023, 12:28)