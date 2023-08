Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (24.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Sportartikel-Herstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Infolge der durchwachsenen Zahlen und dem miserablen Ausblick von Foot Locker sei am Mittwoch auch die Nike-Aktie unter Druck geraten. Der Titel sei zum ersten Mal in diesem Jahr unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar gefallen und habe sogar einen Negativ-Rekord verzeichnet.Ein Minus von 2,67 Prozent habe für Nike am Mittwoch bei Handelsschluss auf dem Tableau gestanden. Damit habe die Aktie den zehnten Negativ-Tag in Folge verzeichnet - das habe es seit dem Börsengang im Dezember 1980 noch nie gegeben.Aus charttechnischer Sicht deute auch wenig darauf hin, dass die Misere bald enden werde. Denn schon am Dienstag sei das Papier unter das bisherige Jahrestief bei 102,90 Dollar gerutscht und habe dadurch ein starkes Verkaufssignal erzeugt.Dieses habe sich, gemeinsam mit den schwachen News von Foot Locker, bereits am nächsten Tag bearish auf Nike ausgewirkt. Die Aktie sei in den zweistelligen Bereich gefallen und habe den Tag auch darin beendet.Eine Trendwende wäre allerdings erst dann möglich, wenn der Chart sich aus der technisch schwachen Lage befreie und wieder Kaufsignale erzeuge. Ein Kursanstieg über den GD50 bei 108,45 Euro wäre ein erster Hinweis darauf. Jedoch könne man erst von einem Befreiungsschlag sprechen, wenn Nike über das Juni-Hoch bei 114,76 Dollar sowie den GD200 bei 115,21 Dollar klettere.Die Trendrichtung bei der Nike-Aktie bleibe aus kurzfristiger Sicht nach unten gerichtet. Investierte Anleger beachten deshalb den Stopp bei 80 Euro, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Ein Nachkauf biete sich erst an, wenn sich das technische Bild verbessert habe. Das sei über dem Widerstandsbereich rund um die 115-Dollar-Marke der Fall. (Analyse vom 24.08.2023)