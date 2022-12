Die über den Erwartungen liegenden Umsätze und Gewinne hätten dazu geführt, dass die Bedenken der Anleger hinsichtlich einer Verlangsamung des Herstellers leicht zurückgegangen seien, was eine Erholung nach dem starken Ausverkauf des Unternehmens im Jahr 2022 begünstigt habe. Das Unternehmen habe seine Lagerbestände stark reduziert, was die Analysten um ihre Margen besorgt gemacht habe, die sich aber immer noch auf einem sehr guten Niveau bewegen würden.



Im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsquartal seien die Lagerbestände im zweistelligen Bereich gesunken, und die Unternehmensleitung habe angegeben, dass sie sich weiterhin darauf konzentrieren werde, sie vor allem in den Einzelhandelsgeschäften abzubauen, was auf weitere Fortschritte im Kalenderjahr 2023 hoffen lasse. Das Management gehe davon aus, dass das Unternehmen den Höhepunkt seiner Lagerbestände hinter sich habe, aber die Prognose sei immer noch von der globalen Konjunktur abhängig. Trotz der Rückgänge werde die Aktie immer noch mit einem Plus von 43% im Jahresvergleich gehandelt, wobei der Umsatz in China um 10% zurückgegangen sei.



Nike im W1-Chart. Die Aktien des Unternehmens seien in diesem Jahr, das nur mit der großen Finanzkrise von 2008 vergleichbar sei, unter den SMA200 gefallen. Schon einmal habe der Kurs mit einem Rückgang auf einen Versuch reagiert, über den SMA200 zu klettern, und die heutige Eröffnung bei 115 Dollar pro Aktie könnte auf einen Versuch hindeuten, diesen bald zu überwinden. Sollte es den Bullen gelingen, die 115-Dollar-Marke zu durchbrechen, könnte dies ein Zeichen für eine mögliche Trendwende sein.



Börsenplätze Nike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

109,32 EUR +12,43% (21.12.2022, 16:28)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

117,18 USD +13,54% (21.12.2022, 16:10)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (21.12.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nike: Aktie steigt nach dem Ergebnisbericht um 12% - AktiennewsNike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) meldete großartige Finanzergebnisse für sein zweites Geschäftsquartal, das am 30. November 2022 endete, so die Experten von XTB.Der Umsatz und der Gewinn pro Aktie hätten die Prognosen der Analysten an der Wall Street übertroffen, und die Anleger hätten heute begonnen, die Aktien des Giganten zu kaufen. Bei der Eröffnung dürfte Nike in der Nähe von 115 Dollar gehandelt werden, wo die 200-Wochen-Linie verlaufe. Auch adidas und PUMA würden im Sog der Nike-Ergebnisse zulegen:- Einnahmen: 13,3 Mrd. Dollar, +17% im Jahresvergleich- Gewinn pro Aktie: 0,85 Dollar, +2% im Jahresvergleich- Bruttomarge: 42,9%, -3% im Jahresvergleich- Reingewinn: 1,3 Mrd. Dollar, unverändert im Jahresvergleich- Lagerbestände: 9,3 Mrd. Dollar, +43% im JahresvergleichDie betrieblichen Aufwendungen seien um 10% auf 3,0 Mrd. Dollar gestiegen. Vertriebs- und Verwaltungskosten seien um 10% auf 4,1 Mrd. Dollar gestiegen. Die Marketingkosten seien um 8% auf 1,1 Mrd. Dollar gestiegen. Der Umsatz der Marke Nike habe 12,7 Mrd. Dollar (plus 18% im Jahresvergleich) betragen. Der Umsatz der Tochtermarke Converse habe sich auf 586 Mio. Dollar (+5% im Jahresvergleich) belaufen. Der Nike-Direktumsatz habe sich auf 5,4 Mrd. Dollar belaufen, ein Plus von 16% im Jahresvergleich, der Umsatz der Marke Nike Digital sei um 25% im Jahresvergleich gestiegen.Als Grund für die geringere Bruttomarge habe das Unternehmen Preissenkungen genannt, die zur Auflösung von Lagerbeständen, insbesondere in den nordamerikanischen Märkten, vorgenommen worden seien. Weitere Gründe seien die ungünstigen Auswirkungen der Wechselkurse, höhere Fracht- und Logistikkosten sowie gestiegene Produktinputkosten. Das Unternehmen habe steigende Lohnkosten und strategische Technologieinvestitionen als Gründe für die um 10% höheren Betriebskosten angeführt. Die liquiden Mittel und kurzfristigen Anlagen von Nike hätten sich auf insgesamt 10,6 Milliarden Dollar belaufen, was einem Rückgang von etwa 4,5 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr entspreche, da der freie Cashflow durch Aktienrückkäufe und Dividenden ausgeglichen worden sei.Nike habe in den letzten 21 Jahren kontinuierlich Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet, was angesichts der über den Erwartungen liegenden Finanzergebnisse zu einer Aktie werden könnte, die in einem Umfeld des wirtschaftlichen Abschwungs und der geringeren Renditen von Technologieaktien als attraktiv angesehen werde. Im zweiten Quartal habe Nike fast 2,1 Milliarden Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet, wovon 480 Millionen Dollar auf Dividenden entfallen seien (10% mehr als im Vorjahr).Die Aktienrückkäufe hätten sich auf insgesamt 1,6 Milliarden Dollar belaufen, womit sich die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien im Rahmen des vom Verwaltungsrat im Juni dieses Jahres genehmigten Vierjahresprogramms im Wert von 18 Milliarden Dollar auf 16,5 Millionen erhöht habe. Bis zum 30. November 2022 habe Nike bereits insgesamt 19 Millionen eigene Aktien im Rahmen des Programms zurückgekauft.Laut Jefferies bleibe die Marke Nike stark, die Margen seien intakt und die weltweite Nachfrage sei gesund. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Lagerprobleme in Zukunft verschwinden würden und dass die stärkere Nachfrage in China die Margen verbessern werde, weshalb sie ihre Empfehlung für Nike angehoben hätten. Die Analysten von BMO Capital Markets hätten sich ebenfalls positiv zu den Ergebnissen geäußert und auf die besseren Zukunftsaussichten in China und die Outperformance gegenüber anderen Einzelhändlern verwiesen.