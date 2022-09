Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

85,19 EUR -12,45% (30.09.2022, 15:25)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

95,33 USD -3,44% (29.09.2022)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (30.09.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Nike-Aktie (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Nachbörslich habe der Sportartikelriese am Donnerstag Zahlen vorgestellt. Umsatz und Gewinn hätten zwar über den Erwartungen gelegen, doch eine enttäuschende Bruttomarge, schwache China-Zahlen und die hohen Lagerbestände würden am Markt nicht gut ankommen. Die Aktie verliere vor US-Börsenstart rund zehn Prozent.Die hohe Inflation, Rezessionssorgen und die anhaltenden Probleme in China hätten bereits im Vorfeld der Zahlen nichts Gutes erwarten lassen. In der Titelstory der aktuellen Ausgabe 40/22 habe DER AKTIONÄR deshalb bereits gewarnt: "Dass Nike indes die Schätzungen ( ) verfehlt, steht wegen des konservativen Managements [zwar] nicht zu befürchten", habe es da geheißen. Doch: "Wunderdinge sind jedenfalls nicht zu erwarten."Hinzugekommen sei, dass der Konzern trotz der jüngsten Kursverluste noch immer ambitioniert bewertet sei. Nike sei mit KGV 27 hoch bewertet, zudem habe die Aktie gerade erst die immens wichtige Chartmarke bei 100 Dollar nach unten durchbrochen. DER AKTIONÄR empfiehlt vor diesem Hintergrund die Nike-Aktie zu shorten, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 30.09.2022)Börsenplätze Nike-Aktie: