Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

104,30 EUR +5,42% (14.06.2023, 21:59)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

112,86 USD +5,69% (14.06.2023, 22:10)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (14.06.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit einem Kurssprung von rund fünf Prozent führe der Sportartikelriese Nike den Dow Jones am Mittwoch mit großem Abstand an. Die Aktie profitiere davon, dass die Sorgen über geringere Ausgaben der Verbraucher abnehmen würden. Nach der jüngsten Bodenbildung gehe der Blick der Anleger damit endlich wieder nach oben.Rund 20 Prozent habe die Nike-Aktie von Anfang Mai bis zum Tief Anfang Juni verloren. Doch nun würden positive Daten von Google Trends für kräftigen Rückenwind sorgen. Demnach seien die Besucherzahlen in Einkaufszentren zuletzt deutlich besser gewesen als gedacht. Am Markt hätten Sorgen wegen der schwächelnden Konjunktur die Sportartikelbranche schwer belastet. Hintergrund: Konsumenten könnten hier eher auf Ausgaben verzichten oder diese verschieben als etwa im Lebensmittel- oder Gesundheitssektor.Als Top-Performer im Dow steche der Kurssprung bei Nike am Mittwoch besonders hervor. Doch auch einige Wettbewerber würden profitieren. So könnten etwa die Papiere von Skechers, Under Armour, Lululemon oder Foot Locker auch jeweils zwischen 1,2 und 2,5 Prozent zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nike-Aktie: