ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (11.01.2024/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der US-Sportartikelhersteller Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei der Gesamtumsatz um ein Prozent auf 13,39 Mrd. Dollar gestiegen. Analysten hätten allerdings etwas mehr erwartet. Vor allem im Großhandelsgeschäft laufe es weiterhin schleppend. Weil die Einzelhändler ihre Lagerbestände weiter knapphalten und die Bestellungen zurückfahren würden, seien die entsprechenden Erlöse im Berichtsquartal um zwei Prozent auf 7,1 Mrd. Dollar gesunken. Der Umsatz in der Region Groß-China habe trotz eines Anstiegs um 4 Prozent auf 1,86 Mrd. Dollar ebenfalls die Erwartungen verpasst. Der Marktkonsens habe bei 1,95 Mrd. Dollar gelegen.Vor allem aber der Ausblick habe für lange Gesichter gesorgt. Der Sportartikelriese stelle wegen des mauen Großhandelsgeschäfts und der schleppenden Erholung in China für das Gesamtjahr nun nur noch ein Umsatzplus von einem Prozent in Aussicht, nachdem zuvor ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich erwartet worden sei."Dieser neue Ausblick spiegelt den verstärkten makroökonomischen Gegenwind wider, insbesondere in China, Asien, dem Mittleren Osten und Europa, sowie die angepassten digitalen Wachstumspläne, die auf der jüngsten Schwäche des digitalen Traffics und höheren Werbeaktionen auf dem Markt beruhen, sowie das Lebenszyklusmanagement wichtiger Produktfranchises und einen stärkeren Dollar, der sich negativ auf den ausgewiesenen Umsatz in der zweiten Jahreshälfte im Vergleich zu vor 90 Tagen ausgewirkt hat", so CFO Matthew Friend. Der Manager habe zudem Kostensenkungsmaßnahmen von bis zu 2 Mrd. Dollar in den kommenden drei Jahren angekündigt, welche im laufenden Quartal zu einer Vorsteuerbelastung von 400 bis 450 Mio. Dollar führen würden.Viele Analysten hätten ebenfalls enttäuscht reagiert, sähen bislang allerdings keinen Grund, ihre positive Einschätzung zu überdenken. Auch Bernstein-Analystin Aneesha Sherman bleibe bullisch. Nach Einschätzung der Expertin seien für den Kursdämpfer mehr makroökonomische denn unternehmensspezifische Belange verantwortlich. Die Margenstory erscheine positiv und das Management investiere in Wachstum. Die Aktienkurs-Korrektur sei jetzt erst einmal schmerzlich, aber mit Blick auf 2024 sollte das Papier nun gut unterstützt sein. (Ausgabe 01/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link