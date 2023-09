NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

90,46 USD -0,15% (26.09.2023, 18:08)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (26.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von Raymond James:Rick Patel, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "outperform" ein und senkt das Kursziel von 128 USD auf 121 USD.Im Vorfeld des bevorstehenden Gewinnberichts des Unternehmens habe Patel seine Schätzungen gesenkt, um das schwächere Wachstum in den USA und Europa angesichts von Vertriebskanalüberprüfungen und Branchenkennzahlen widerzuspiegeln, und habe außerdem Anpassungen für Währungseffekte vorgenommen. Da die Aktie in den letzten drei Monaten um 17% gefallen sei, sei Patel der Ansicht, dass viele Risikofaktoren bereits eingepreist seien, und bezeichne Nike als "attraktiv für Value-Investoren".Rick Patel, Analyst von Raymond James, stuft die Nike-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform" ein. (Analyse vom 26.09.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:85,65 EUR +0,13% (26.09.2023, 18:21)