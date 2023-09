Börsenplätze Nike-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:

85,54 EUR 0,00% (26.09.2023, 08:52)



NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

90,60 USD -0,28% (25.09.2023)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (26.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Sportartikel-Herstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) unter die Lupe.Die Nike-Aktie befinde sich seit Anfang Mai auf dem absteigenden Ast. Binnen weniger Monate sei der Kurs von knapp 130 Dollar auf 90 Dollar gefallen, wobei sich die Abwärtsdynamik zuletzt noch einmal verschärft habe. Die US-Bank Jefferies sorge mit ihrer neuesten Analyse auch nicht für eine Gegenbewegung.Jefferies-Analyst Randal Konik habe den US-Sportartikelkonzern von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel recht deutlich von 140 auf 100 Dollar gesenkt. Seiner Meinung nach gebe es weitere Kursrisiken beim Unternehmen. Im Großhandel herrsche anhaltender Druck und in China sei konjunktureller Gegenwind spürbar. Umfragen deuteten darauf hin, dass die US-Verbraucher ihre Ausgaben reduzieren dürften und dies wohl vor allem im Textilbereich und bei Schuhen.Technisch betrachtet gebe Nike ein ganz schlechtes Bild ab. Der jüngste Trend lasse vermuten, dass die Aktie noch einmal das Vorjahrestief testen werde. Im Oktober 2022 habe der Kurs zeitweise bei 82,22 Dollar gestanden.Anleger warten eine Bodenbildung ab, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link