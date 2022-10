NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

83,12 USD -12,81% (30.09.2022)



ISIN Nike-Aktie:

US6541061031



WKN Nike-Aktie:

866993



Ticker-Symbol Nike-Aktie:

NKE



NYSE-Symbol Nike-Aktie:

NKE



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (03.10.2022/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nike: Abverkauf fortgesetzt - AktiennewsDer Abverkauf bei Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) setzte sich auch am Freitag fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Aktie sei um fast 13% eingeknickt, nachdem der US-Sportartikelhersteller einen Gewinneinbruch im ersten Geschäftsquartal bekannt gegeben habe. Begründet worden sei dieser mit hohen Lagerbeständen, welche in Rabattaktionen resultieren würden.Börsenplätze Nike-Aktie:84,85 EUR 0,00% (03.10.2022, 08:44)