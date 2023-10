NYSE-Aktienkurs Nike-Aktie:

96,65 USD -0,47% (09.10.2023, 15:32)



Kurzprofil Nike Inc.:



Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Branchenführern gehört. Das Produktsortiment umfasst Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. (09.10.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Nike-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers Nike Inc. (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) weiterhin mit "outperform" ein.BMO stelle nach Überprüfung fest, dass die Einreichung eine "bemerkenswerte" negative Entwicklung bei den Schuheinheiten und einen sich verschlechternden Rückgang bei den Bekleidungseinheiten hervorhebe. Erfreulicherweise hätten sich die Bruttomargen des Unternehmens in Nordamerika verbessert und seien um "starke" 240 Basispunkte im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen. Die Marke habe keine Parallele in der Geschichte, wenn es um Größe und Umfang in Nordamerika gehe, und angesichts seines führenden Werbebudgets, das ein branchenweit führendes Dollarwachstum antreibe, sehe BMO anhaltende Gewinne für Nike.Die Analysten von BMO Capital Markets bewerten die Aktie unverändert mit "outperform". Das Kursziel laute nach wie vor 110,00 USD. (Analyse vom 09.10.2023)Börsenplätze Nike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nike-Aktie:91,76 EUR +0,05% (09.10.2023, 15:43)