- Spanien: 49,3 (erwartet 51,5; zuvor: 52,8)

- Italien: 49,8 (erwartet: 50,3; zuvor: 51,5)

- Frankreich (fin.): 46 (erwartet: 46,7; zuvor: 47,1)

- Deutschland (fin.): 47,3 (erwartet: 47,3; zuvor: 52,3)

- EWU (fin.:): 47,9 (erwartet: 48,3; zuvor: 50,9)

- Eurozone Composite falle auf 46,7 Punkte, erwartet worden seien 47 Punkte.



Wir sehen den niedrigsten Wert seit 2020, so die Experten von XTB. HCOB schreibe in einem Kommentar, dass die Eurozone in der ersten Jahreshälfte nicht in eine Rezession gefallen sei, aber die zweite Jahreshälfte sei sehr fraglich. Der Dienstleistungssektor, der viele Monate lang eine stabilisierende Kraft für die Wirtschaft gewesen sei, scheine nun eine starke Bremse zu sein, und der Industriesektor werde wahrscheinlich weiter zurückgehen. HCOB prognostiziere für das 3. Quartal eine Veränderung des BIP in der WWU um -0,1%.



Der Composite-Index falle auf ein 33-Monats-Tief! (Quelle: HCOB, S&P Global)



EUR/USD setze seinen Abwärtstrend fort und teste derzeit die Marke von 1,0750. (Quelle: xStation5 von XTB) (05.09.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die PMI-Indices in Europa fielen meist schwächer aus als die vorläufigen Werte, so die Experten von XTB.In den Ländern, die heute zum ersten Mal Daten vorgelegt hätten, seien die Ergebnisse ebenfalls schlechter ausgefallen als erwartet. Dies seien die PMI-Werte für den Dienstleistungssektor in den europäischen Ländern: