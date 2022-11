Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die erstmalig niedriger als erwartete US-Inflation löste eine Aktienrallye aus, Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth and Asset Management bei Berenberg.Kurzfristiger AusblickDie kommenden zwei Wochen dürften weniger aufregend werden. Die großen Zentralbanken kämen erst wieder Mitte Dezember zusammen und politisch werde es erst am 15./16. Dezember auf dem EU-Gipfeltreffen wieder spannend. Am 24. November seien die US-Börsen aufgrund von Thanksgiving teilweise geschlossen. Diese Woche stünden viele Stimmungsindikatoren an. Am Mittwoch werden die vorläufigen S&P-Einkaufsmanagerindizes (November) für die Eurozone, Großbritannien und die USA sowie die US-Auftragseingänge (Oktober) für langlebige Güter und das US-Verbrauchervertrauen (Uni Michigan, November) veröffentlicht. Das deutsche (ifo) und das französische (Insee) Geschäftsklima würden am Donnerstag folgen. In der Folgewoche stünden die vorläufigen Inflationszahlen (November) für die Eurozone, die Einzelhandelsumsätze (Oktober) für Deutschland sowie die ISM-Einkaufsmanagerindices (November) und das Verbrauchervertrauen (Conference Board, November) für die USA an. (21.11.2022/ac/a/m)