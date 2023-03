Paris (www.aktiencheck.de) - Nickel stand zuletzt stark unter Druck, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Im Februar habe sich der Preis für eine Tonne des silbrig-weißen Metalls um mehr als 3.000 auf knapp 23.900 Dollar reduziert. Der Grund dürfte unter anderem im zunehmenden Angebot liegen. Nach Angaben der International Nickel Study Group (INSG) habe der Überschuss bei 112.000 Tonnen gelegen, was dem größten Plus seit 2014 entspreche. Dazu trage bei, dass Indonesien derzeit große Mengen liefere. Die Nickelproduktion im weltgrößten Inselstaat sei laut INSG um knapp 50 Prozent auf etwa 1,6 Millionen Tonnen gestiegen. Dies entspreche fast der Hälfte der globalen Produktion. Auf der anderen Seite habe der führende Nickelproduzent Russlands, Norilsk Nickel, seine Produktionsziele bis 2030 gestrichen und angekündigt, erst zum Jahresende neue Prognosen zu präsentieren. Der Bergbaugigant wolle seine Minenprojekte neu ausrichten, nachdem ihm der Zugang zu westlichen Lieferanten technischer Ausrüstung im Zuge der Sanktionen gegen Russland verwehrt worden sei.



Bislang habe Norilsk Nickel einen jährlichen Zuwachs seiner Nickelproduktion bis 2030 in Höhe von 15 Prozent im Vergleich zu den 2019/20 erreichten Niveaus auf 250.000 bis 270.000 Tonnen avisiert. Im vergangenen Jahr habe die Produktion bei 219.000 Tonnen gelegen. Selbst auf diese Meldung hin habe der Nickelpreis nicht angezogen. Die aus Russland resultierenden Angebotsrisiken seien bereits eingepreist, würden Rohstoffexperten argumentieren. Nun ruhe die Hoffnung für steigende Nickelpreise unter anderem auf China. Grund: Nach dem Ende der Null-Covid-Politik könnte die Nickelnachfrage aus dem Reich der Mitte nun deutlich zulegen. (03.03.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.