Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Nickelpreise an der Londoner Metallbörse (LME) steigen heute wieder auf den höchsten Stand seit fast drei Wochen (seit dem 8. Dezember), da Händler die Auflösung einer großen, im Januar fälligen Short-Position erwarten, was die Aufwärtsdynamik unterstützen könnte, so die Experten von XTB.Nickel im D1-Chart: Bei den Nickel-Preisen gebe es Anzeichen dafür, dass sich eine bullische Formation (Three Rising Valleys) bilde. Dies deute auf einen möglichen Ausbruch über den nächsten Höchststand hin. Wenn die Bullen ihre Dynamik beibehalten würden, werde sich der entscheidende Kampf zwischen Angebot und Nachfrage wahrscheinlich um die 33.000er-Marke abspielen. Ein möglicher Ausbruch darüber wäre eine Bestätigung der zuvor erwähnten Formation. (03.01.2023/ac/a/m)