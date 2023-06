Paris (www.aktiencheck.de) - Im Fahrwasser der schwachen Tendenz an den Metallmärkten hat auch Nickel ordentlich Federn gelassen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Sinkende Notierungen trotz niedrigerer LagerbeständeBelastend gewirkt hätten auch die Perspektiven auf ein mittelfristig steigendes Angebot, zu dem vor allem die stark steigende Minenproduktion in Indonesien beitrage. Der größte russische Nickelproduzent Nornickel habe seine Prognose für den Angebotsüberschuss in diesem Jahr von zuvor 120.000 auf 200.000 Tonnen erhöht. Die International Nickel Study Group rechne gar mit einem Überschuss von 239.000 Tonnen. Szenekenner würden jedoch zu bedenken geben, dass sich das Überangebot vor allem auf Nickel der Qualitätsstufe 2 beziehe und somit für die Notierung an der Londoner Metallbörse, wo erstklassiges Nickel gehandelt werde, kaum ins Gewicht falle. Erste große Nickelproduzenten würden den in der britischen Hauptstadt ermittelten Preis daher nicht mehr als Benchmark betrachten, sondern sich an einem Index von Shanghai Metals Markets orientieren. Dazu passe, dass der Preis des Übergangsmetalls seit Beginn dieses Jahres um mehr als 30 Prozent gesunken sei, obwohl die Lagerbestände in London seither kontinuierlich abschmelzen würden. (09.06.2023/ac/a/m)