Paris (www.aktiencheck.de) - Mit weniger als 18.700 Dollar je Tonne war Nickel im Verlauf dieser Woche so günstig wie seit Ende 2021 nicht mehr, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zumindest mit Blick auf die fundamentale Marktverfassung scheine diese Entwicklung überzogen. So gerate die Minenproduktion in Indonesien gerade in einem Land ins Stocken, das zu den weltweit wichtigsten Produzenten zähle. Die Regierung in Jakarta verteile zunächst keine neuen Abbauquoten mehr an die Minengesellschaften. Hauptgrund sei die Einführung eines neuen Verteilungssystems, das aber erst zu Beginn des nächsten Jahres zum Einsatz kommen werde. Zur Knappheit des silbrigweißen Übergangsmetalls trage überdies die Schließung einer Mine aufgrund von Korruptionsvorwürfen bei. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters habe der geringere Output in der letzten Augustwoche zu einem Anstieg der lokalen Nickelpreise um rund 8 Prozent geführt, nach einem Aufschlag von 10 Prozent in der Woche zuvor.



Zwischenzeitlich habe sich die Lage weiter zugespitzt. Demnach sollten die indonesischen Schmelzen bereits Erze aus den Philippinen importieren, wo die Preise günstiger seien. Der Marktinformationsdienst Mysteel gehe davon aus, dass sich die indonesischen Einfuhren von Nickelerzen aus dem 7.000-Insel-Staat im Juli und August insgesamt auf 100.000 Tonnen belaufen könnten, was rund einem Drittel des Gesamtangebots des Landes entspreche. Die steigende Nachfrage dürfte auch auf den Philippinen zu höheren Preisen führen. Es könnte daher nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der Nickelpreis auch außerhalb Südostasiens anziehe. (Ausgabe vom 29.09.2023) (02.10.2023/ac/a/m)





