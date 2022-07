Paris (www.aktiencheck.de) - Der Nickelpreis setzt seinen Abwärtstrend fort, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Chancen für aktive AnlegerGemessen an Angebot und Nachfrage könnte der Nickelpreis höher stehen, sei der globale Nickelmarkt Daten des World Bureau of Metal Statistics zufolge in den ersten vier Monaten des Jahres doch deutlich unterversorgt. Allerdings leide der Markt immer noch unter den Verwerfungen von Anfang März, als der Nickelpreis über die Marke von 100.000 Dollar je Tonne gestiegen und der Handel mehrere Tage lang worden sei. Das Volumen an der London Metal Exchange sei seit den Turbulenzen nur noch gut halb so hoch wie in den Monaten davor. Die Anzahl der offenen Kontrakte sei zwischenzeitlich gar auf den tiefsten Stand seit Januar 2014 gefallen. Das bedeute: Schon vergleichsweise kleine Orders würden große Preisschwankungen auslösen; für aktive Trader könnten sich also durchaus Chancen bieten. Angesichts der aktuellen Großwetterlage an den Märkten seien dafür allerdings recht starke Nerven gefragt. (15.07.2022/ac/a/m)