Paris (www.aktiencheck.de) - Mit einem Plus von rund 50 Prozent war Nickel im vergangenen Jahr der klare Top-Performer unter den Basismetallen, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Und: Die International Nickel Study Group gehe davon aus, dass sich der Angebotsüberschuss von 144.000 Tonnen im vergangenen Jahr auf 171.000 Tonnen in 2023 ausweiten werde. Gut möglich also, dass Nickel auch 2023 noch Luft nach oben habe. Aber: Die Qualität des überschüssigen Nickels lasse häufig zu wünschen übrig, sodass das silbrig-weiße Metall von der Londoner Metallbörse LME teilweise nicht in deren Lagern akzeptiert werde.



Analysten würden jedoch erwarten, dass Indonesien die Produktion von höherwertigem Nickel deutlich erhöhen werde. Grund: Der Inselstaat wolle die gesamte Wertschöpfungskette für die Herstellung von Elektrofahrzeug-Batterien im eigenen Land aufbauen. Einem Bericht des Centre for Strategic and International Studies zufolge seien bereits Ende 2021 sieben Projekte auf Basis des so genannten Hochdruck-Säurelaugungs-Verfahrens im Bau gewesen, das die Nickel-Qualität buchstäblich aufpoliere. Vor diesem Hintergrund könnte Indonesien selbst bei einem freiwilligen Boykott russischer Metalle durch westliche Firmen als Lieferant für hochwertiges Nickel einspringen - und potenzielle Angebotsdezite ausgleichen. Dennoch dürfte die Volatilität hoch bleiben, zumal die Liquidität an der LME angespannt bleibe. Seit den Turbulenzen im März 2022, als Nickel kurzzeitig auf über 100.000 Dollar gesprungen sei, würden sich die Marktakteure zurückhalten. Im Oktober habe das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen um fast 50 Prozent tiefer als im Frühjahr gelegen. Starke Nerven würden daher auch weiterhin gefragt bleiben. (06.01.2023/ac/a/m)



