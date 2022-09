Tradegate-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

Kurzprofil NextEra Energy Inc.:



NextEra Energy (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Die Gesellschaft ist in 30 US-Bundesstaaten sowie in Kanada vertreten. Zum Unternehmen zählen die Tochtergesellschaften Florida Power & Light Company und NextEra Energy Resources. Ergänzend zu den alternativen Energiequellen bezieht NextEra Energy Strom von acht Atomreaktoren in den US-Staaten Wisconsin, Iowa, New Hampshire und Florida. (08.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NextEra Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Energieversorgers NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE Ticker-Symbol: NEE) unter die Lupe.Viele Unternehmen aus verschiedenen Sektoren könnten von den Mitteln aus dem Inflation Reduction Act profitieren. Sowohl die Bank of America, als auch Morgan Stanley seien der Meinung, dass ein Name besonders hervorsteche: NextEra Energy"Wir sehen NextEra als das am besten positionierte Unternehmen in unserem Universum, um von den Vorteilen des Gesetzes zu profitieren", habe die Bank of America am Dienstag in einer Mitteilung an ihre Kunden erklärt. Gleichzeitig hätten die Experten das Kursziel für die NextEra Energy-Aktie von 87 auf 94 USD angehoben. Ähnlich würden das die Branchenexperten von Morgan Stanley sehen. Das Kursziel für die NextEra Energy-Aktie sei von 94 auf 99 USD erhöht worden.Der im US-Bundesstaat Florida ansässige Energieversorger sei ein wichtiger Entwickler von erneuerbaren Energien, einschließlich Wind- und Solarenergie. NextEra Eneryg werde von den Hunderten von Milliarden Dollar des Inflation Reduction Act profitieren, die für saubere Energie vorgesehen seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NextEra Energy-Aktie: