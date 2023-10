NYSE-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:

49,32 USD -1,83% (09.10.2023, 22:00)



ISIN NextEra Energy-Aktie:

US65339F1012



WKN NextEra Energy-Aktie:

A1CZ4H



Ticker-Symbol NextEra Energy-Aktie:

FP3



NYSE-Symbol NextEra Energy-Aktie:

NEE



Kurzprofil NextEra Energy Inc:



NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE-Symbol: NEE) gehört zu den führenden US-Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energie. Über seine Tochtergesellschaften erzeugt NextEra Energy sauberen, emissionsfreien Strom aus sieben kommerziellen Kernkraftwerken in Florida, New Hampshire und Wisconsin. (10.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - NextEra Energy-Aktienanalyse von Analyst Shahriar Pourreza von Guggenheim Securities:Shahriar Pourreza, Analyst von Guggenheim Securities, stuft die Aktie von NextEra Energy Inc. (ISIN: US65339F1012, WKN: A1CZ4H, Ticker-Symbol: FP3, NYSE-Symbol: NEE) weiterhin mit "buy" ein.Die Ergebnisse des Unternehmens würden zwar zeigen, dass Versorgungsunternehmen im Vergleich zu ihren Bewertungsmodellen derzeit um etwa 5% billiger seien, doch dieser Abschlag reiche nicht aus, um die Gruppe zu stützen und angesichts der anhaltenden makroökonomischen Risiken, der Volatilität der Generationsraten und des Verkaufs von Steuerverlusten, die in nächster Zeit vorherrschen würden, zusätzliche Investoren anzuziehen. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass entweder ein Rückschlag bei den Versorgeraktien oder eine Erhöhung der Transparenz bei den Zinssätzen erforderlich sei, bevor ein zusätzlicher Mittelzufluss zu erwarten sei.Shahriar Pourreza, Analyst von Guggenheim Securities, stuft die Aktie von NextEra Energy unverändert mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 73 auf 65 USD gesenkt. (Analyse vom 10.10.2023)Börsenplätze NextEra Energy-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NextEra Energy-Aktie:46,505 USD -0,33% (10.10.2023, 12:07)